У МОЗ пояснили, кому медики можуть відмовити в госпіталізації через карантинні обмеження
Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Обмеження на планову госпіталізацію та операції не стосуватимуться пацієнтів у критичному стані вагітності або пологів, а також новонароджених і пацієнтів з онкозахворюваннями. Однак остаточне рішення про перенесення ухвалює особистий лікар.
З 14 вересня в Україні почав діяти новий поділ на зони за рівнем епідеміологічної небезпеки. Зокрема, уряд переніс Київ та Вінницю до списку "помаранчевих зон".
Наразі "помаранчевий" рівень небезпеки мають 25 міст та 62 райони у 18 областях України.
У "помаранчевій" зоні діють заборона відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку, заборона роботи хостелів, спортзалів, закладів культури, нічних клубів і обмеження масових заходів з розрахунку на одну людину на 20 квадратних метрів і не більше 100 людей, а також обов’язкова маска в приміщеннях і громадському транспорті.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 2 462 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
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