Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

У МОЗ пояснили, які обмеження будуть у школах різних карантинних зон

В "помаранчевій зоні" вчителям доведеться носити захисні щитки, в "червоній" - навчання онлайн
У Міністерстві охорони здоров'я роз'яснили, які обмеження будуть діяти в школах різних карантинних зон. Загалом, навчання в приміщеннях шкіл буде дозволено в регіонах "зеленої", "жовтої" і "помаранчевої" зон, в "червоній зоні" - навчання буде проходити онлайн.
У МОЗ пояснили, які обмеження будуть у школах різних карантинних зон Фото: Віктор Ляшко / з вільних джерел

Про це під час конференції "Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021" повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає РБК - Україна.

За його словами, вчителям "зеленої" та "жовтої" зон дозволять проводити уроки без масок.

"У той же час в "помаранчевій зоні" ми дамо рекомендації вчителям надягати захисний щиток, який є прозорим і дозволяє передавати емоції, щоб не порушувати освітній процес", - повідомив Ляшко.

При цьому поки що Моз не передбачено медичне обстеження і тестування на коронавірус вчителів у школах. Однак, за словами Ляшка, рекомендації ще будуть переглядатися.

"На наступному тижні планується глобальна конференція Всесвітньої організації охорони здоров'я, ЮНІСЕФ. Там будуть розглядатися питання про те, потрібно чи не потрібно тестувати вчителів, учнів. Саме за результатами цієї глобальної конференції ми оцінимо доцільність перегляду наших рекомендацій", - сказав санлікар.

Нагадаємо, що 18 серпня в Україні 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2116 летальних, 48 925 пацієнтів одужало.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 08 2020 15:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.