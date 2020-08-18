У МОЗ пояснили, які обмеження будуть у школах різних карантинних зон

У Міністерстві охорони здоров'я роз'яснили, які обмеження будуть діяти в школах різних карантинних зон. Загалом, навчання в приміщеннях шкіл буде дозволено в регіонах "зеленої", "жовтої" і "помаранчевої" зон, в "червоній зоні" - навчання буде проходити онлайн.

Про це під час конференції "Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021" повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає РБК - Україна.

За його словами, вчителям "зеленої" та "жовтої" зон дозволять проводити уроки без масок.

"У той же час в "помаранчевій зоні" ми дамо рекомендації вчителям надягати захисний щиток, який є прозорим і дозволяє передавати емоції, щоб не порушувати освітній процес", - повідомив Ляшко.

При цьому поки що Моз не передбачено медичне обстеження і тестування на коронавірус вчителів у школах. Однак, за словами Ляшка, рекомендації ще будуть переглядатися.

"На наступному тижні планується глобальна конференція Всесвітньої організації охорони здоров'я, ЮНІСЕФ. Там будуть розглядатися питання про те, потрібно чи не потрібно тестувати вчителів, учнів. Саме за результатами цієї глобальної конференції ми оцінимо доцільність перегляду наших рекомендацій", - сказав санлікар.

Нагадаємо, що 18 серпня в Україні 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2116 летальних, 48 925 пацієнтів одужало.