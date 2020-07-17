У МОЗ пояснили, яким чином хочуть змінити критерії адаптивного карантину

За його словами, відомство "намагається балансувати між максимально можливим комфортом і обмеженнями"

Міністерство охорони здоров’я хоче змінити підходи до прогнозування кількості хворих, а також змінити критерії для послаблення карантину в регіонах.

Про це розповів очільник відомства Максим Степанов в інтерв’ю "РБК-Україна", зазначає "Громадське".

"Поки ми плануємо не стільки зміну критеріїв, скільки хочемо зробити більш прогнозованим, щоб було чітко видно, при досягненні яких критеріїв ми будемо переходити у різні зони. Наприклад, у жовту, червону або зелену. Щоб це було прогнозовано для українців, щоб ми розуміли заздалегідь, де ми перебуваємо, куди ми рухаємося в залежності від регіону", - розповів він.

Також, за словами Степанова, у регіонах спостерігається ситуація, коли у певних містах фіксують більше хворих, на відміну від інших районів області.

"Наприклад, у Львівській області, де у нас фіксується зростання кількості хворих протягом двох тижнів. З одного боку - йде зростання показників Львівській області в цілому. З іншого - це, здебільшого, йде завдяки місту Львів. Є райони, де кількість хворих менше. Я думаю, що все це потрібно передбачати", - додав міністр.

Тому, за його словами, відомство "намагається балансувати між максимально можливим комфортом і обмеженнями".

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