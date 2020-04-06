У МОЗ пояснили зростання виявлених випадків COVID-19 пом’якшенням карантину та кількістю тестувань
Так, під час онлайн-брифінгу 4 червня очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що пов’язує таку статистику, зокрема, з пом’якшенням карантину, повідомляє "Громадське".
"Звичайно, коли ми вводили етапи виходу з карантину, в тому числі, застосувавши адаптивний карантин з певними ознаками в кожному регіоні, у нас було розуміння, що можлива певне зростання хворих", - заявив він.
Водночас Степанов наголосив, що його відомство "повністю контролює ситуацію", а по кожному випадку інфікування проводять епідеміологічний аналіз.
Іншою причиною зростання кількості хворих він називає збільшення тестувань. За попередню добу, 3 червня, провели 14 301 тестування, з них 10 563 дослідження методом ПЛР, а також 3 738 ІФА-тестувань.
"Ще раз хочу звернутися до всіх українців: пом’якшення карантину чітко регламентує наші епідеміологічні заходи, які ми рекомендуємо для всіх українців… Їх треба дотримуватися. В іншому випадку ми можемо спостерігати збільшення кількості хворих і, як наслідок, МОЗ буде рекомендувати введення якихось додаткових заходів", - додав він.
З початку епідемії в Україні COVID-19 підтвердили у 25 410 людей, з них 748 померли від ускладнень, а 11 040 -одужали. За минулу добу в країні зафіксували 588 нових випадків зараження - рекордні за весь час епідемії. Попередній найвищий показник був 22 квітня 578 випадків.
Нагадаємо, що станом на 9:00 4 червня в Україні зафіксовано 25 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
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