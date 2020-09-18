У МОЗ пропонують збільшити тариф на лікування туберкульозу до 33 тисяч гривень
Про це повідомляє урядовий портал, передає РБК - Україна.
У НСЗУ інформують, що в Україні за 2019 рік кількість уперше зареєстрованих випадків туберкульозу становила 25 237. Частка пацієнтів, що мають стійку до лікування форму туберкульозу, становить близько 20%.
У МОЗ пропонують запровадити новий пакет медичних послуг для лікування туберкульозу на рівні первинної медичної допомоги.
"Заклади первинки зможуть підписати з НСЗУ договір на надання допомоги хворим на туберкульоз. Як тільки пацієнт перестане виділяти бактерію туберкульозу (що буде підтверджено лабораторно), він матиме змогу лікуватися не в лікарні, а амбулаторно під наглядом свого сімейного лікаря", - вказано у повідомленні.
А сімейний лікар своєю чергою буде контролювати прийом пацієнтом протитуберкульозних препаратів та результативність лікування.
"У 2021 році НСЗУ пропонує збільшити тариф на медичні послуги з лікування туберкульозу принаймні до 33 тис. грн на рік. До тарифу пропонується ввести коригувальні коефіцієнти за форми та локалізацію туберкульозу, для того щоб максимально відповідати клінічній практиці", - вказано у повідомленні.
За пакетом "Лікування дорослих та дітей з туберкульозом" НСЗУ законтрактувала 48 медичних закладів. Станом на сьогодні цим медзакладам виплатили 562 млн грн за лікування пацієнтів з туберкульозом у квітні-вересні.
Нагадаємо, що Україна приєдналася до Глобальної стратегії з елімінації вірусних гепатитів B та C, ухваливши Державну стратегію протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У міськраді підтвердили: Кернеса справді доставили до лікарні в Німеччині
- ВІДЕО Діти в Івано-Франківську підуть у школи з 14 вересня, попри рішення Києва
- ВІДЕО Степанов: треба підготувати ще 15 тисяч ліжок для хворих на коронавірус
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських