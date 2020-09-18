У МОЗ пропонують збільшити тариф на лікування туберкульозу до 33 тисяч гривень

"Заклади первинки зможуть підписати з НСЗУ договір на надання допомоги хворим на туберкульоз"

Національна служба здоров’я при Міністерстві охорони здоров'я пропонує запровадити у наступному році низку змін у лікуванні туберкульозу. Зокрема, збільшити тариф на його лікування до 33 тисяч гривень.

Про це повідомляє урядовий портал, передає РБК - Україна.

У НСЗУ інформують, що в Україні за 2019 рік кількість уперше зареєстрованих випадків туберкульозу становила 25 237. Частка пацієнтів, що мають стійку до лікування форму туберкульозу, становить близько 20%.

У МОЗ пропонують запровадити новий пакет медичних послуг для лікування туберкульозу на рівні первинної медичної допомоги.

"Заклади первинки зможуть підписати з НСЗУ договір на надання допомоги хворим на туберкульоз. Як тільки пацієнт перестане виділяти бактерію туберкульозу (що буде підтверджено лабораторно), він матиме змогу лікуватися не в лікарні, а амбулаторно під наглядом свого сімейного лікаря", - вказано у повідомленні.

А сімейний лікар своєю чергою буде контролювати прийом пацієнтом протитуберкульозних препаратів та результативність лікування.

"У 2021 році НСЗУ пропонує збільшити тариф на медичні послуги з лікування туберкульозу принаймні до 33 тис. грн на рік. До тарифу пропонується ввести коригувальні коефіцієнти за форми та локалізацію туберкульозу, для того щоб максимально відповідати клінічній практиці", - вказано у повідомленні.

За пакетом "Лікування дорослих та дітей з туберкульозом" НСЗУ законтрактувала 48 медичних закладів. Станом на сьогодні цим медзакладам виплатили 562 млн грн за лікування пацієнтів з туберкульозом у квітні-вересні.

Нагадаємо, що Україна приєдналася до Глобальної стратегії з елімінації вірусних гепатитів B та C, ухваливши Державну стратегію протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року.