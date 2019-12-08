У МОЗ рекомендують відрахувати студентів, які фотографували завдання IFOM
Зазначається, що до відрахування також будуть рекомендовані студенти, які були помічені у порушеннях норм доброчесності і правил проведення іспиту, повідомляє LB.ua.
Також робоча група вирішила, що успішність складання IFOM не повинна впливати на долю студента, і всі студенти, які складали іспит без порушень, будуть переведені на четвертий курс.
"Усі студенти, які з'явилися і складали тест 1-3 липня, мають бути переведені на 4-й курс і продовжити навчання", - йдеться у повідомленні.
Також було вирішено, що студенти, які не з'явилися на іспит, будуть вважатися такими, які не склали іспит, і їм буде надана можливість перескласти його протягом наступного навчального року.
Студенти, які не з'явилися на іспит з поважних причин, зможуть наступного року скласти міжнародний іспит з основ медицини вперше.
Нагадаємо, що у команді МОЗ готують рекомендації для своїх наступників.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн