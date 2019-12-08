У МОЗ рекомендують відрахувати студентів, які фотографували завдання IFOM

Студенти, які складали іспит без порушень, будуть переведені на четвертий курс

Робоча група Міністерства охорони здоров'я рекомендує відрахувати студентів, які сфотографували тестові завдання міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM) і поширили їх в інтернеті.

Зазначається, що до відрахування також будуть рекомендовані студенти, які були помічені у порушеннях норм доброчесності і правил проведення іспиту, повідомляє LB.ua.

Також робоча група вирішила, що успішність складання IFOM не повинна впливати на долю студента, і всі студенти, які складали іспит без порушень, будуть переведені на четвертий курс.

"Усі студенти, які з'явилися і складали тест 1-3 липня, мають бути переведені на 4-й курс і продовжити навчання", - йдеться у повідомленні.

Також було вирішено, що студенти, які не з'явилися на іспит, будуть вважатися такими, які не склали іспит, і їм буде надана можливість перескласти його протягом наступного навчального року.

Студенти, які не з'явилися на іспит з поважних причин, зможуть наступного року скласти міжнародний іспит з основ медицини вперше.

Нагадаємо, що у команді МОЗ готують рекомендації для своїх наступників.