У Мукачеві на великодні вихідні закриють усі церкви

З 15:00 суботи, 18 квітня, до 6:00 понеділка, 19 квітня, припиняють роботу всі заклади, ринки, установи на території Мукачева і шести сіл

У Мукачеві на великодні вихідні закривають усі церкви в рамках посилення карантинних обмежень.

Про це повідомили в Мукачівській міській раді, передає "Громадське".

З 15:00 суботи, 18 квітня, до 6:00 понеділка, 19 квітня, припиняють роботу всі заклади, ринки, установи на території Мукачева і шести сіл. Також до понеділка будуть закриті всі церкви.

Водночас аптеки, АЗС та продуктові магазини будуть працювати.

Також у місті перекриють рух деякими вулицями. Міська влада закликає обмежити перебування в громадських місцях та утриматися від поїздок.

Нагадаємо, що більшість українців планує відсвяткувати Великдень удома та не порушувати режим карантину на свята.