CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Мукачеві на великодні вихідні закривають усі церкви в рамках посилення карантинних обмежень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мукачеві на великодні вихідні закриють усі церкви
З 15:00 суботи, 18 квітня, до 6:00 понеділка, 19 квітня, припиняють роботу всі заклади, ринки, установи на території Мукачева і шести сіл
Фото: news.church.ua
Про це повідомили в Мукачівській міській раді, передає "Громадське".
З 15:00 суботи, 18 квітня, до 6:00 понеділка, 19 квітня, припиняють роботу всі заклади, ринки, установи на території Мукачева і шести сіл. Також до понеділка будуть закриті всі церкви.
Водночас аптеки, АЗС та продуктові магазини будуть працювати.
Також у місті перекриють рух деякими вулицями. Міська влада закликає обмежити перебування в громадських місцях та утриматися від поїздок.
Нагадаємо, що більшість українців планує відсвяткувати Великдень удома та не порушувати режим карантину на свята.
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