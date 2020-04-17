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У Мукачеві на великодні вихідні закриють усі церкви

З 15:00 суботи, 18 квітня, до 6:00 понеділка, 19 квітня, припиняють роботу всі заклади, ринки, установи на території Мукачева і шести сіл
У Мукачеві на великодні вихідні закривають усі церкви в рамках посилення карантинних обмежень.
У Мукачеві на великодні вихідні закриють усі церкви Фото: news.church.ua

Про це повідомили в Мукачівській міській раді, передає "Громадське".

З 15:00 суботи, 18 квітня, до 6:00 понеділка, 19 квітня, припиняють роботу всі заклади, ринки, установи на території Мукачева і шести сіл. Також до понеділка будуть закриті всі церкви.

Водночас аптеки, АЗС та продуктові магазини будуть працювати.

Також у місті перекриють рух деякими вулицями. Міська влада закликає обмежити перебування в громадських місцях та утриматися від поїздок.

Нагадаємо, що більшість українців планує відсвяткувати Великдень удома та не порушувати режим карантину на свята.

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17 04 2020 15:10
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