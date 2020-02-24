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У Мукачівському замку туристів навесні чекає нова історична вистава

“У травні в Мукачівському замку “Паланок” започатковуємо нову атракцію для туристів — історичну виставу “Князь Корятович”
У замку “Паланок” в травні розпочнуть новий проєкт для туристів — тут показуватимуть історичну виставу “Князь Корятович” про князя, з яким асоціюють Мукачівський замок.
У Мукачівському замку туристів навесні чекає нова історична вистава ukrinform.ua/

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив автор ідеї гід Максим Адаменко.

“У травні в Мукачівському замку “Паланок” започатковуємо нову атракцію для туристів — історичну виставу “Князь Корятович”. Це буде театральна постановка про подільського князя Федора Корятовича, котрий наприкінці ХIV століття був вимушений переїхати на землі сучасного Закарпаття, саме він укріпив замок на горі біля Мукачева, збудував тут знаменитий колодязь і дав поштовх розвитку міста”, — сказав Адаменко.

За його словами, актори Мукачівського драматичного театру в костюмах та під музику тієї доби, з яскравими декораціями гратимуть виставу у дворі замку просто неба у вечірній час. Одночасно її зможуть побачити від 40 до 100 глядачів.

Йтиме вистава з травня до вересня у вихідні дні, за попередніми записами туристичних груп.

За словами Адаменка, першу виставу зіграють на травневі свята.

Мукачівський замок "Паланок" є однією із найкраще збережених фортець в Україні, це — найвідоміша атракція на Закарпатті, її відвідують туристи в межах екскурсій краєм.

Нагадаємо, що нову туристичну мапу, яка розповідатиме про "нафтові" локації міста, створять у Дрогобичі, що на Львівщині.

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24 02 2020 15:00
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