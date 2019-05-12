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У МВС назвали вартість відновлення водійських прав онлайн

Електронний кабінет водія (ЕКВ) – це онлайн-сервіс, який надає всю актуальну інформацію про ваші транспортні засоби, а також можливість скористатися деякими послугами сервісних центрів МВС онлайн
Після запуску нового онлайн-сервісу відновити посвідчення водія можна буде за 201 гривню.
У МВС назвали вартість відновлення водійських прав онлайн Фото: ukr.segodnya.ua

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, передає пресслужба МВС, передає "Економічна правда".

За його словами, для, щоб замовити чи відновити посвідчення водія, потрібно буде зробити декілька кліків на будь-якому гаджеті.

"Наприклад, ви втратили документи. Що потрібно зробити? Потрібно мати електронний засіб ідентифікації вас, як громадянина, який може бути співставленний з інформацією в реєстрах. Ви заходите в електронний кабінет водія, зазначаєте, що ви втратили посвідчення, надаєте скан-копію медичної довідки про те, що у вас немає протипоказань.

Потім обираєте, де вам буде зручно забрати посвідчення водія, сплачуєте 201 гривню бланка і вам приходить повідомлення про те, що можете забрати його в будь-який зручний час", ‑ сказав він.

Нагадаємо, що всього з початку року українці придбали і поставили на облік 79,3 тис. нових легкових автомобілів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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05 12 2019 13:20
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