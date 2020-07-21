У МВС розповіли подробиці про можливого нападника в Луцьку

Чоловік, який захопив автобус із заручниками у Луцьку, представився ім'ям Максим Плохой. На даний момент з ним ведуть переговори.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає РБК - Україна.

За словами Геращенка, правоохоронці зосереджені на діалозі з нападником.

"Особа, яка захопила заручників, подзвонила о 09:25 до поліції, представилася ім'ям Максим Плохой", - зазначив він.

Він також додав, що в інтернеті є книга "Філософія Злочинця" авторства Максима Плохого. У ній описується перебування автора в місцях ув'язнення та його погляди на життя.

Місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію повідомляють, що нападник, що захопив заручників, є колишнім учасникам АТО. Проте в коментарі РБК-Україна в правоохоронних органах цю інформацію не підтверджують.

Нагадаємо, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із заручниками. При собі невідомий має вибухівку та зброю.