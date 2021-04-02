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У М'янмі військові заблокували Фейсбук

У М’янмі військові, які захопили владу, заблокували мешканцям країни доступ до Фейсбуку та інших систем обміну повідомленнями.
У М Фото: Reuters

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Міністерство зв'язку та інформації заявило, що Фейсбук, яким користується половина з 53 мільйонів жителів у М'янмі, буде заблокований до 7 лютого.

"Наразі є люди, які порушують стабільність країни... поширюють фейкові новини і дезінформацію та викликають нерозуміння серед людей, використовуючи Фейсбук", - йдеться у листі міністерства.

Водночас деякі жителі країни заявили, що мають доступ до Фейсбуку, зокрема, за допомогою VPN.

За допомогою соцмереж жителі використовували його та інші платформи, щоб висловити протест і поділитися планами щодо акцій громадянської непокори.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок у М'янмі військові заарештували вище керівництво країни та розпочали утиски проти громадянського суспільства і журналістів. Військовий заколот в країні вже засудили ЄС, ООН та лідери більшості демократичних країн світу, які закликали заворушників припинити оголошений в країні надзвичайний стан та поновити роботу законних, демократично обраних органів влади.

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04 02 2021 12:44
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