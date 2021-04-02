У М'янмі військові заблокували Фейсбук

У М’янмі військові, які захопили владу, заблокували мешканцям країни доступ до Фейсбуку та інших систем обміну повідомленнями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Міністерство зв'язку та інформації заявило, що Фейсбук, яким користується половина з 53 мільйонів жителів у М'янмі, буде заблокований до 7 лютого.

"Наразі є люди, які порушують стабільність країни... поширюють фейкові новини і дезінформацію та викликають нерозуміння серед людей, використовуючи Фейсбук", - йдеться у листі міністерства.

Водночас деякі жителі країни заявили, що мають доступ до Фейсбуку, зокрема, за допомогою VPN.

За допомогою соцмереж жителі використовували його та інші платформи, щоб висловити протест і поділитися планами щодо акцій громадянської непокори.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок у М'янмі військові заарештували вище керівництво країни та розпочали утиски проти громадянського суспільства і журналістів. Військовий заколот в країні вже засудили ЄС, ООН та лідери більшості демократичних країн світу, які закликали заворушників припинити оголошений в країні надзвичайний стан та поновити роботу законних, демократично обраних органів влади.

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