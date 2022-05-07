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У Нацраді з відновлення України готують зміни до Конституції

Підгрупи Національної ради з відновлення України від наслідків війни працюють над змінами до Основного закону, повідомила представник Верховної Ради у Конституційному Суді (КС) Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу").
У Нацраді з відновлення України готують зміни до Конституції Фото: kievgrad
"На даний час підгрупи Національної ради вже працюють над розробкою відповідних пропозицій змін до Конституції України, а також над розробкою Кодексу конституційного судочинства", - написала Совгиря у вівторок у телеграмі.
 
Вона зазначила, що згідно з оприлюдненими планами щодо відновлення України у воєнний та післявоєнний періоди, першочерговим завданням у сфері конституційної юстиції є вирішення питання щодо добору суддів Конституційного Суду.
 
"Але на цьому заходи з реформи регулювання діяльності Конституційного Суду не закінчуються. В короткостроковій перспективі передбачається запровадити додатковий перехідний період для втрати чинності законами, які визнаються Конституційним Судом як неконституційні в умовах воєнного стану - протягом трьох місяців після завершення воєнного стану. Також передбачаються заходи з підвищення прозорості діяльності КСУ через розширення переліку інформації про його діяльність, яка підлягатиме періодичному оприлюдненню", - зазначила народний депутат.
 
За її словами, у середньостроковій та довгостроковій перспективі передбачається доопрацювати процедури притягнення суддів Конституційного Суду до дисциплінарної відповідальності; удосконалити процедури діяльності КС; порядок розгляду справ конституційного провадження; підвищити ефективність моніторингу дотримання суддями КС антикорупційного законодавства.
 
"Реалізація цих завдань передбачає внесення змін як до поточного законодавства, так і до Конституції України - протягом 2022-2026 років", - зазначила Совгиря.
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05 07 2022 12:28
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