У НБУ назвали причини прискорення інфляції до 7,5%

Базова інфляція прискорилася (до 5,6% р/р з 5% р/р у січні). Збільшилися темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари (до 7,2% р/р).

У НБУ пояснили, що прискорення споживчої інфляції у лютому до 7,5% у річному вимірі насамперед пов'язано з суттєвішим, ніж очікувалося, подорожчанням окремих продуктів харчування та палива.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу НБУ.

"Фактична споживча інфляція пришвидшилася вище за прогнозну траєкторію, опубліковану в Інфляційному звіті за січень 2021 року. Це насамперед пов’язано з суттєвішим, ніж очікувалося, подорожчанням окремих продуктів харчування та палива.

Водночас зростання інфляції стримувало запровадження граничної ціни на природний газ. Фундаментальний інфляційний тиск, що виражається показником базової інфляції, був близьким до прогнозів Національного банку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що базова інфляція прискорилася (до 5,6% р/р з 5% р/р у січні). Збільшилися темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари (до 7,2% р/р).

"Вагомим чинником прискорення цін у відповідній групі товарів стало подальше перенесення ефектів від нижчих минулорічних врожаїв в Україні та у світі. Зокрема, продовжила стрімко дорожчати соняшникова олія, а також продукти її переробки (майонези, маргарин та спреди).

Подальше збільшення виробничих витрат на сировину (борошно, олію, цукор) та енергію зумовило зростання цін на хліб та вироби з борошна. Подорожчання сировини позначилося і на вартості м’ясних продуктів, вершкового масла та сирів. Також прискорилося зростання цін на рис, продукти з риби, сухофрукти та кетчупи. Темпи подорожчання непродовольчих товарів залишилися на рівні попереднього місяця (2,6% р/р)", - додали в регуляторі.

Повідомляється, що з одного боку, сповільнилося підвищення цін на фармацевтичну продукцію, автомобілі, а також поглибилося падіння цін на товари для особистого догляду, засоби для чищення та іграшки.

З іншого - прискорилося зростання вартості побутової техніки, меблів, ювелірних виробів та зменшилося падіння цін та на домашній текстиль електроніку. Зниження цін на одяг та взуття сповільнилося.

"Це може пояснюватися поступовим вичерпанням впливу наслідків пандемії та ефектом перенесення послаблення курсу гривні восени минулого року, що є тривалим для цієї групи товарів. Незначно прискорилися темпи зростання вартості послуг (до 6,9% р/р). Посилення споживчого попиту та збільшення виробничих витрат, у тому числі на оплату праці, пришвидшили подорожчання послуг закладів громадського харчування, туристичних, фінансових та медичних послуг, а також оренди житла та водійських курсів.

Водночас сповільнилося подорожчання кабельного телебачення та інтернету", - додали в НБУ.

Нагадаємо, що у лютому інфляція у річному вимірі прискорилась до 7,5%