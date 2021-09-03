У лютому інфляція у річному вимірі прискорилась до 7,5%
Базова інфляція у лютому 2021 року порівняно із січнем 2021 року становила 0,5%, з початку року - 0,8%, повідомляє "Економічна правда".
Ціни на продукти та безалкогольні напої у лютому зросли на 2,1%.
Найбільше подорожчали олія соняшникова - на 7,6%, овочі - на 6,3%, цукор - на 5,5%, фрукти - на 3,5%, хліб - на 2,8%.
Водночас на 0,2 - 0,1% подешевшали яйця, кисломолочна продукція, свинина.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%.
"Зниження тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,8% відбулося в основному через здешевлення природного газу на 6,6%.
Ціни на транспорт зросли на 1,6% в першу чергу за рахунок подорожчання палива та мастил на 7,3%, проїзду в залізничному пасажирському транспорті - на 1,9%", - йдеться у повідомленні.
Водночас на 1% подешевшали автомобілі.
Нагадаємо, що у січні інфляція у річному вимірі прискорилась до 6,1%
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