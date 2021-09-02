У січні інфляція у річному вимірі прискорилась до 6,1% - Держстат

Ціни на продукти харчування і безалкогольні напої у січні зросли на 1,4%

У січні 2021 року інфляція на споживчому ринку становила 1,3% порівняно з груднем 2020 року, у річному вимірі (порівняно з січнем 2020 року) - 6,1%.

Зазначається, що ціни на продукти харчування і безалкогольні напої у січні зросли на 1,4%, повідомляє "Економіна правда". Найбільше (на 15,4%) подорожчали яйця.

На 1,3% подешевшала свинина.

Ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали на 1%, що пов'язано із подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%.

Одяг і взуття подешевшали на 4%.

"Зростання цін на житло, воду, електроенергію та інші види палива на 6% відбулося в основному через підвищення тарифів на електроенергію на 36%, каналізацію - на 17,3%, водопостачання - на 10,9%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у 2020 році споживчі ціни зросли на 5%