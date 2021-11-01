У 2020 році споживчі ціни зросли на 5% - Держстат
Базова інфляція у грудні 2020-го, порівняно із листопадом 2020-го, становила 0,3%, за рік у цілому - 4,5%.
У грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%.
Найбільше у грудні (на 16,1%) подорожчали яйця. Овочі в грудні подорожчали на 8,3%, а за рік - подешевшали на 12,1%.
Водночас на 1% подешевшала свинина.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,5%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%.
Одяг і взуття подешевшали на 4,6%, у т.ч. одяг - на 5%, взуття - на 4,2%.
"Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на гарячу воду, опалення на 1,4%.
Ціни на транспорт зросли на 0,7% в першу чергу за рахунок подорожчання палива та мастил на 2,5%", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що глава Мінфіну назвав неадекватною інфляцію понад 10%
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