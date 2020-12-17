У НБУ розповіли, як працюватиме банківська система на новорічні свята

1 січня 2021 року банківський день у СЕП починається о 9:00 з датою банківського дня 4 січня 2021 року

Нацбанк визначив регламент роботи системи електронних платежів НБУ та порядок роботи банківської системи у святкові дні кінця 2020 - початку 2021 року.

30 грудня 2020 року СЕП працює до 24:00. Валютний ринок України, депозитарій Національного банку та інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі, повідомляє "Економічна правда".

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"31 грудня 2020 року до 13:00 через СЕП здійснюються лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі від учасників СЕП до НБУ та органів Державної казначейської служби і платежі від НБУ та органів Державної казначейської служби на адресу усіх учасників СЕП. Валютний ринок України працює з урахуванням особливостей роботи СЕП, викладених у регламенті. Банківський день у СЕП закінчується о 13:00", - йдеться у повідомленні.

При цьому, 1 січня 2021 року банківський день у СЕП починається о 9:00 з датою банківського дня 4 січня 2021 року.

"1-3 січня 2021 року включно учасники СЕП самостійно приймають рішення про дату початку роботи в системі відповідно до власних потреб та потреб своїх клієнтів. Міжбанківські перекази через СЕП у цей період здійснюються з датою банківського дня 4 січня 2021 року.

У цей період Депозитарій Національного банку не працює, а банки не здійснюють операції з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України, у тому числі зі своїми клієнтами", - додали в НБУ.

4-6 січня 2021 року СЕП і банківська система України працюють у звичайному режимі.

"День роботи банківської системи України переноситься з п’ятниці 08 січня 2021 року на суботу 16 січня 2021 року. 16 січня 2021 року міжбанківські перекази через СЕП здійснюються з датою банківського дня 16 січня 2021 року. 17 січня 2021 року міжбанківські перекази через СЕП здійснюються з датою банківського дня 18 січня 2021 року", - додали в НБУ.

У період з 31 грудня 2020 року до 4 січня 2021 року включно діє офіційний курс гривні до іноземних валют та облікова ціна банківських металів, розраховані НБУ 30 грудня 2020 року.

1-3 та 7-10 січня 2021 року банки у разі потреби можуть здійснювати касові операції.

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