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У НФ вимагають розслідувати факти втручання Росії у вибори в Україні

"Нацполіція виявила, що Росія готує фальсифікацію виборів в Україні. Про це також повідомляє американська розвідка. Відповідна робота вже ведеться ворогом у Криму та на Донбасі"
"Народний фронт" вимагає розслідувати факти втручання у вибори в Україні з боку Росії та громадян України, з нею пов’язаних.
У НФ вимагають розслідувати факти втручання Росії у вибори в Україні Максим Бурбак. Фото: zn.ua

"Народний фронт" вимагає створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо розслідування фактів втручання у вибори з боку Росії та громадян України з нею пов’язаних. Ця комісія, зокрема, має розслідувати джерела фінансування пропутінських ЗМІ. Йдеться про телеканали, які називаються українськими, але неприховано працюють на капітуляцію перед Росією", - підкреслив Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

"Наполегливо закликаємо голів фракцій підтримати проект постанови про ТСК і нарешті надати своїх кандидатів до складу групи. Не блокуйте процес внесення постанови на розгляд Верховної Ради. Вимагаємо якнайшвидшого створення ТСК!", - наголосив Максим Бурбак.

Він також додав, що одним з таких телеканалів проти нього та "Народного фронту" було подано позови до суду.

"Телеканал NewsOne подав два позови проти мене, партії "Народний фронт" та колег із БПП. Оскаржує в суді те, що його назвали кремлівським пропагандистським телеканалом. NewsOne обливає брудом українських військових, заперечує факти збройної агресії проти України й формує в свідомості глядачів "картинки" за методичками держави-агресора. Ми доведемо в суді свою правоту", - сказав керівник фракції.

Максим Бурбак нагадав також, що торік парламент ухвалив постанову про запровадження санкцій проти кремлівських телеканалів в Україні.

"Тут рішення за Президентом, як головою РНБО", - підкреслив керівник фракції "Народний фронт".

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25 02 2019 14:00
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