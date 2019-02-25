У НФ вимагають розслідувати факти втручання Росії у вибори в Україні
"Народний фронт" вимагає створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо розслідування фактів втручання у вибори з боку Росії та громадян України з нею пов’язаних. Ця комісія, зокрема, має розслідувати джерела фінансування пропутінських ЗМІ. Йдеться про телеканали, які називаються українськими, але неприховано працюють на капітуляцію перед Росією", - підкреслив Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.
"Наполегливо закликаємо голів фракцій підтримати проект постанови про ТСК і нарешті надати своїх кандидатів до складу групи. Не блокуйте процес внесення постанови на розгляд Верховної Ради. Вимагаємо якнайшвидшого створення ТСК!", - наголосив Максим Бурбак.
Він також додав, що одним з таких телеканалів проти нього та "Народного фронту" було подано позови до суду.
"Телеканал NewsOne подав два позови проти мене, партії "Народний фронт" та колег із БПП. Оскаржує в суді те, що його назвали кремлівським пропагандистським телеканалом. NewsOne обливає брудом українських військових, заперечує факти збройної агресії проти України й формує в свідомості глядачів "картинки" за методичками держави-агресора. Ми доведемо в суді свою правоту", - сказав керівник фракції.
Максим Бурбак нагадав також, що торік парламент ухвалив постанову про запровадження санкцій проти кремлівських телеканалів в Україні.
"Тут рішення за Президентом, як головою РНБО", - підкреслив керівник фракції "Народний фронт".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО