У НФ запевнили, що захищатимуть здобутки України

За 5 років Україна відчула позитивні і небувалі перетворення – значна частина цих досягнень була ініційована і реалізована коаліційними урядами Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана і завдяки активній роботі фракції "Народний фронт" у Верховній Раді.

"Безвіз, енергетична незалежність, захист української мови, протидія російській пропаганді, санкції проти Росії, макроекономічна і фінансова стабільність, пріоритетне фінансування українського війська, реформа освіти і МВС. Це ті результати, якими завжди буде пишатися "Народний фронт", - заявив керівник фракції НФ Максим Бурбак під час виступу з парламентської трибуни.

"Сфера відповідальності Президента чітко прописана в Конституції — безпека, армія, захист прав і свобод, зовнішня політика. І Президент зобов'язаний дотримуватися Основного закону, де тепер чітко зазначено, що Україна прямує в НАТО і Європейський Союз. Такою є воля українського народу", - сказав керівник фракції.

"Ключове завдання новообраного Президента - повернення окупованих територій і захист України від російської збройної агресії. Це найскладніше і водночас найважливіше завдання. Наголошую, що "Народний фронт" не допустить сумнівних сценаріїв і небезпечних домовленостей з грізним ворогом України. "Народний фронт" стоятиме на сторожі від будь-яких спроб реваншу і капітуляції. Ми за будь-яких обставин захистимо усі здобутки України, які далися українському народу ціною поту і крові", - заявив Максим Бурбак.

Він наголосив, що Президент, уряд і парламент мають працювати разом.

"Очікуємо почути від нового Президента про заплановані кроки в перші 100 днів, у перший рік і на весь термін. Тепер Україна як ніколи потребує чесності і реалізму", - підкреслив Максим Бурбак.

Керівник фракції НФ також наголосив, що результатом парламентських виборів, які відбудуться восени, - стане подальший шлях України.

"Від цих виборів буде залежати, якою буде нова парламентська більшість, яким буде новий уряд і чи продовжимо ми шлях в НАТО і ЄС, чи будемо ми й надалі зміцнювати свою державу", - резюмував керівник фракції "Народний фронт".