У Німеччині тестують українські ліки від коронавірусу - посол

За словами дипломата, Україні та Німеччині вдалося домовитися про те, як спільними зусиллями боротися з пандемією коронавірусу

У німецьких лабораторіях вивчають дію низки українських медичних препаратів, які, ймовірно, можуть застосувати для лікування коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник, повідомляє "Громадське", посилаючись на "Радіо Свобода".

Так, за словами дипломата, Україні та Німеччині вдалося домовитися про те, як спільними зусиллями боротися з пандемією коронавірусу.

"Ми дуже активно працюємо над тим, і я сподіваюся, що будуть спільні ініціативи у розвитку вакцини, таким чином ми намагаємося звести наші наукові установи Академії наук з провідними центрами, які працюють у Німеччині", - зазначив Мельник.

Нагадаємо, що випробування українського засобу від COVID-19 проводитимуть лише за згодою пацієнта