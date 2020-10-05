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У Німеччині тестують українські ліки від коронавірусу - посол

За словами дипломата, Україні та Німеччині вдалося домовитися про те, як спільними зусиллями боротися з пандемією коронавірусу
У німецьких лабораторіях вивчають дію низки українських медичних препаратів, які, ймовірно, можуть застосувати для лікування коронавірусної хвороби COVID-19.
У Німеччині тестують українські ліки від коронавірусу - посол Фото: АА

Про це заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник, повідомляє "Громадське", посилаючись на "Радіо Свобода".

Так, за словами дипломата, Україні та Німеччині вдалося домовитися про те, як спільними зусиллями боротися з пандемією коронавірусу.

"Ми дуже активно працюємо над тим, і я сподіваюся, що будуть спільні ініціативи у розвитку вакцини, таким чином ми намагаємося звести наші наукові установи Академії наук з провідними центрами, які працюють у Німеччині", - зазначив Мельник.

Нагадаємо, що випробування українського засобу від COVID-19 проводитимуть лише за згодою пацієнта

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10 05 2020 11:08
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