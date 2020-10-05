ЗДОРОВ'Я НОВИНИУ німецьких лабораторіях вивчають дію низки українських медичних препаратів, які, ймовірно, можуть застосувати для лікування коронавірусної хвороби COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині тестують українські ліки від коронавірусу - посол
За словами дипломата, Україні та Німеччині вдалося домовитися про те, як спільними зусиллями боротися з пандемією коронавірусу
Фото: АА
Про це заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник, повідомляє "Громадське", посилаючись на "Радіо Свобода".
Так, за словами дипломата, Україні та Німеччині вдалося домовитися про те, як спільними зусиллями боротися з пандемією коронавірусу.
"Ми дуже активно працюємо над тим, і я сподіваюся, що будуть спільні ініціативи у розвитку вакцини, таким чином ми намагаємося звести наші наукові установи Академії наук з провідними центрами, які працюють у Німеччині", - зазначив Мельник.
Нагадаємо, що випробування українського засобу від COVID-19 проводитимуть лише за згодою пацієнта
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