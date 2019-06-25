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У Кривому Розі від пам'ятника Хмельницькому відвалилась права рука, - ФОТО

Про постраждалих не повідомлялося
У Кривому Розі від пам'ятника гетьману Богдану Хмельницькому відпала права рука.
У Кривому Розі від пам Фото: 1kr.ua

Шматок постаменту впав на асфальт на Гданцівці, повідомляє "Перший Криворізький".


Фото: 1kr.ua

Пам'ятник перебуває на балансі Центрально-Міської райради. Місцеві жителі зазначають, що це не вперше.


Фото: 1kr.ua

Раніше навіть доводилося міняти розмір булави гетьмана, щоб уникнути таких ситуацій.

Нагадаємо, що у центрі Харкова невідомі зруйнували пам'ятний знак на честь проголошення незалежності України, встановлений на вході в сад Шевченка.

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25 06 2019 14:07
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