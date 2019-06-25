CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Кривому Розі від пам'ятника гетьману Богдану Хмельницькому відпала права рука.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кривому Розі від пам'ятника Хмельницькому відвалилась права рука, - ФОТО
Про постраждалих не повідомлялося
Фото: 1kr.ua
Шматок постаменту впав на асфальт на Гданцівці, повідомляє "Перший Криворізький".
Фото: 1kr.ua
Пам'ятник перебуває на балансі Центрально-Міської райради. Місцеві жителі зазначають, що це не вперше.
Фото: 1kr.ua
Раніше навіть доводилося міняти розмір булави гетьмана, щоб уникнути таких ситуацій.
Нагадаємо, що у центрі Харкова невідомі зруйнували пам'ятний знак на честь проголошення незалежності України, встановлений на вході в сад Шевченка.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 06 2019 14:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху