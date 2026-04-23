росіяни атакували залізничний вокзал у Кривому Розі

Війська рф 23 квітня поцілили по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Пошкоджень зазнав вокзал.

Перед атакою було оголошено підвищену небезпеку, тому люди пройшли в укриття й ніхто не постраждав.

А втім, незначних пошкоджень зазнав вокзал: вибуховою хвилею пошкоджено кілька вікон і дверей. В "Укрзалізниці" обіцяють усе оперативно відновити.