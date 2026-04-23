росіяни атакували залізничний вокзал у Кривому Розі

23 квітня 2026, 17:30
росіяни атакували залізничний вокзал у Кривому Розі
Скриншот з відео
Пошкоджень зазнав вокзал.
Війська рф 23 квітня поцілили по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Пошкоджень зазнав вокзал.
 
Про це повідомила "Укрзалізниця".
 
Перед атакою було оголошено підвищену небезпеку, тому люди пройшли в укриття й ніхто не постраждав.
 
А втім, незначних пошкоджень зазнав вокзал: вибуховою хвилею пошкоджено кілька вікон і дверей. В "Укрзалізниці" обіцяють усе оперативно відновити.
 
Дніпропетровщина потерпала від російських атак від початку доби. У ніч проти 23 квітня над регіоном знищили 40 російських безпілотників. У Дніпрі війська рф поцілили в житлову багатоповерхівку, там зайнялися кілька квартир. Також горіли авто й місцевий магазин. Унаслідок атаки загинули троє людей, а понад 10 — постраждали.

 

