росіяни атакували залізничний вокзал у Кривому Розі
23 квітня 2026, 17:30
Війська рф 23 квітня поцілили по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Пошкоджень зазнав вокзал.
Про це повідомила "Укрзалізниця".
Перед атакою було оголошено підвищену небезпеку, тому люди пройшли в укриття й ніхто не постраждав.
А втім, незначних пошкоджень зазнав вокзал: вибуховою хвилею пошкоджено кілька вікон і дверей. В "Укрзалізниці" обіцяють усе оперативно відновити.
Дніпропетровщина потерпала від російських атак від початку доби. У ніч проти 23 квітня над регіоном знищили 40 російських безпілотників. У Дніпрі війська рф поцілили в житлову багатоповерхівку, там зайнялися кілька квартир. Також горіли авто й місцевий магазин. Унаслідок атаки загинули троє людей, а понад 10 — постраждали.