Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Дніпро зазнав нічного удару: є загиблі та поранені

23 квітня 2026, 08:04
Дніпро зазнав нічного удару: є загиблі та поранені
t.me/dnipropetrovskaODA
Також є руйнування.

У результаті російської дронової атаки по Дніпру уночі 23 квітня загинули щонайменше дві людини. Ще восьмеро містян отримали поранення.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Посадовець додав, що ще одна людина не виходить на зв'язок.

За його інформацією, серед постраждалих є дівчата 9 та 14 років. Дітей, а також декількох дорослих, довелося госпіталізувати.

Після російських ударів вогонь охопив декілька районів міста. Пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок. Також загорілася низка автомобілів і магазин.

Нагадаємо, що у ніч на 16 квітня росія здійснила новий комбінований обстріл України. Під ворожий удар потрапило також в Дніпро, через що у місті були пошкоджені офісні та адмінбудівлі, житлові будинки, а також підприємство та автомобілі.

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється