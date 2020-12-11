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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У пандемію люди обирають великі екрани замість смартфонів - ЗМІ

Спершу ринки відповіли на карантин різким скороченням продажів, але згодом поступово відновилися - для смартфонів прогнози невтішні.
У пандемію люди обирають великі екрани замість смартфонів - ЗМІ Фото: webpronews.com

Про це пише "Економічна правда" з посиланням на Liga.net.

Продажі ноутбуків за останні півроку зросли: у другому кварталі - на 10-12%, у третьому - 14% (згідно звіту Gartner). Пов’язано це саме з потребою навчатися та працювати з дому - це зробило домашні пристрої товарами першої необхідності.

Монітори також збільшили продажі у третьому кварталі: компанія TrendForce повідомила про зростання у 5,4%. За прогнозами компанії, продажі можуть зрости на 60% до кінця року. 

Так, у період локдауну люди частіше купували комп’ютери та інвестували в обладнання для ігор та перегляду відео у кращій якості.

Особливо зросли продажі телевізорів. Усього за третій квартал їх продали понад 62 мільйони - це на майже 40% більше за другий квартал та на 13% більше, ніж торік. Знову ж, причина - локдаун та перебування вдома.

А ось смартфони мають менш оптимістичні прогнози. У першу половину 2020 року їхні продажі впали на 20% у порівнянні з торічними показниками. В третьому кварталі вони відновилися до падіння в 1-4% до минулого року. Проте причиною є вихід нових моделей, властивий осінньому сезону, а нагальної потреби у смартфонах люди не мають, доки сидять вдома.

Натомість, смартфони витісняються великими екранами, зокрема - планшетами. Їхні продажі злетіла на 25% у третьому кварталі та на 21% у другому.  

Через більшу увагу до здоров’я зростали також і продажі смарт-годинників - +20% за перші півроку. Згодом попит на смарт-годинники почав падати, проте на недорогі фітнес-трекери - зростати. Аналітики вважають, що цей тренд залишиться надалі. 

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12 11 2020 14:24
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