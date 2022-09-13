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У Парижі помер кінорежисер Жан-Люк Годар
Фото: Liberation
У Парижі помер кінорежисер, актор, сценарист та продюсер Жан-Люк Годар - один із найвидатніших представників напрямку "французької нової хвилі".
Про це виданню Libération повідомили люди з оточення франко-швейцарського режисера, пише "Українська правда".
Французький митець пішов з життя у 91 рік. Інших деталей наразі не повідомляють.
Як режисер Годар дебютував у 1954 році, знявши короткометражну стрічку "Операція бетон".
Він був одним із найвідоміших режисерів світу, зокрема завдяки своїм класичним фільмам, як-от "На останньому подиху" та "Презирство". Обидва – 1960-х років.
У фокусі його уваги видатного митця були:
мілітаризм і придушення особистості "Маленький солдат", 1959);
проституція як універсальна доля індивіда в буржуазному суспільстві ("Жити своїм життям", 1962);
інша сторона респектабельного шлюбу ("Заміжня жінка", 1964);
політичне суперництво ("Зроблено в США", 1966);
криза особистого бунту ("Божевільний П'єро", 1965);
молодіжного екстремізму ("Окрема банда", 1964);
витоки і перспективи тоталітаристських тенденцій ("Карабінери", 1963).
Також значне місце у творчості Ґодара займала тема мистецтва і художника, якого роздирають соціальними і політичними катаклізмами сучасного світу ("Моцарт назавжди", 1996).
У 2011 році французького кінорежисера нагородили премією "Оскар" за внесок в розвиток кінематографа.
Нагадаємо, у листопаді 2018 року Годар відмовився їхати в росію через ув’язнення українського кінорежисера Олега Сенцова, заявивши: "Яким би не було моє дружнє ставлення до російського народу, я не маю права відвідувати Ермітаж в цей час".
19 липня 2022 року померла відома українська акторка та телеведуча Руслана Писанка. Їй було 56 років.
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13 09 2022 13:25 МЕДІА
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