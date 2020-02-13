У Південній Америці знайшли рештки вимерлої черепахи розміром з автомобіль

Скам'янілості довжиною 3 метри й вагою близько тонни знайшли у Венесуелі й Колумбії

Вчені виявили у Південній Америці рештки черепахи Stupendemys geographicus, що, ймовірно, жила у тому регіоні 5-10 мільйонів років тому.

Як пише CNN, це одна з найбільших, якщо не найбільша черепаха, яка коли-небудь існувала, повідомляє "Громадське".

Повідомляють, що скам'янілості довжиною 3 метри й вагою близько тонни знайшли у Венесуелі й Колумбії.

Stupendemys geographicus відкрили ще у 1970-х, але вчені й досі багато чого не знають про цей вид. Вважається, що черепахи мешкали на дні озер і річок, харчувалися дрібними тваринами, фруктами й насінням.

Фото: Twitter