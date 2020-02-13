У Південній Америці знайшли рештки вимерлої черепахи розміром з автомобіль
Як пише CNN, це одна з найбільших, якщо не найбільша черепаха, яка коли-небудь існувала, повідомляє "Громадське".
Повідомляють, що скам'янілості довжиною 3 метри й вагою близько тонни знайшли у Венесуелі й Колумбії.
Stupendemys geographicus відкрили ще у 1970-х, але вчені й досі багато чого не знають про цей вид. Вважається, що черепахи мешкали на дні озер і річок, харчувалися дрібними тваринами, фруктами й насінням.
Фото: Twitter
Науковці припускають, що найближчий родич цього виду - черепахи Peltocephalus dumerilianus, які у щонайменше 100 разів менші за Stupendemys geographicus.
Попри те, що вчені не знають, що саме стало причиною вимирання цієї черепахи, вони певні, що її середовище існування було порушене, коли "піднялися гори Анди й розділилися річки Амазонка, Оріноко та Магдалена".
Stupendemys - вимерлий рід черепах родини Щитоногі черепахи підряду Бокошийні черепахи. Мав 2 види й існував 6 млн років тому, починаючи з пізнього міоцену.
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