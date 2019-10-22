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У Путіна заявили про призупинення підготовки зустрічі "нормандського формату"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що підготовка до саміту в "нормандському форматі" наразі не ведеться "через зміни позиції однієї зі сторін переговорів".
У Путіна заявили про призупинення підготовки зустрічі "нормандського формату" Фото: ria.ru

У Путіна заявили про призупинення підготовки зустрічі "нормандського формату" про це повідомляє РБК, передає "Громадське".

"Нормандський формат зазнає труднощів з тим, щоб підготувати саміт. Це затягує ситуацію і забирає цінний час. Поки підготовка вестися не може, оскільки змінюється запитна позиція однієї зі сторін", - заявив Пєсков.

За його словами, на сьогодні немає ніяких визначених термінів проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Днями лідери Франції та Німеччини обговорили з Путіним підготовку зустрічі "нормандської четвірки".

Раніше Президента США Дональда Трампа підштовхували до негативного ставлення до України його російський та угорський колеги Володимир Путін та Віктор Орбан.

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22 10 2019 14:20
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