У Путіна заявили про призупинення підготовки зустрічі "нормандського формату"
У Путіна заявили про призупинення підготовки зустрічі "нормандського формату" про це повідомляє РБК, передає "Громадське".
"Нормандський формат зазнає труднощів з тим, щоб підготувати саміт. Це затягує ситуацію і забирає цінний час. Поки підготовка вестися не може, оскільки змінюється запитна позиція однієї зі сторін", - заявив Пєсков.
За його словами, на сьогодні немає ніяких визначених термінів проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки".
Днями лідери Франції та Німеччини обговорили з Путіним підготовку зустрічі "нормандської четвірки".
Раніше Президента США Дональда Трампа підштовхували до негативного ставлення до України його російський та угорський колеги Володимир Путін та Віктор Орбан.
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