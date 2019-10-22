У Путіна заявили про призупинення підготовки зустрічі "нормандського формату"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що підготовка до саміту в "нормандському форматі" наразі не ведеться "через зміни позиції однієї зі сторін переговорів".

Фото: ria.ru

У Путіна заявили про призупинення підготовки зустрічі "нормандського формату" про це повідомляє РБК, передає "Громадське". "Нормандський формат зазнає труднощів з тим, щоб підготувати саміт. Це затягує ситуацію і забирає цінний час. Поки підготовка вестися не може, оскільки змінюється запитна позиція однієї зі сторін", - заявив Пєсков. За його словами, на сьогодні немає ніяких визначених термінів проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Днями лідери Франції та Німеччини обговорили з Путіним підготовку зустрічі "нормандської четвірки". Раніше Президента США Дональда Трампа підштовхували до негативного ставлення до України його російський та угорський колеги Володимир Путін та Віктор Орбан.

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