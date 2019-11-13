У рекламі дозволять порівнювати товари з конкурентами

У закон України "Про рекламу" зокрема додають поняття "порівняльна реклама". На думку ініціаторів законопроєкту, це необхідна вимога для гармонізації законодавства із правом ЄС

Народні депутати у другому читанні ухвалили законопроєкт, який дозволяє використовувати в Україні порівняльну рекламу. Ініціатива покликана гармонізувати законодавство у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу.

"За" відповідний проєкт закону №2178 12 листопада проголосували 326 депутатів, повідомляє "Громадське".

Так, у закон України "Про рекламу" зокрема додають поняття "порівняльна реклама". На думку ініціаторів законопроєкту, це необхідна вимога для гармонізації законодавства із правом ЄС.

У рекламі дозволять використовувати зображення, посилання на товар, торговельні марки, під якими випускається інший товар. Також можна згадувати комерційне найменування конкурентів, з яким порівнюють продукцію.

Порівнювати між собою дозволять подібні товари, які використовуються за однаковими потребами. У рекламі також допускають можливість порівнювати лікарські засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.

Водночас, забороняється у рекламі вводити споживачів в оману та діяти недобросовісно щодо конкурентів.

Відповідальність за неправомірне порівняння в рекламі нестиме рекламодавець.