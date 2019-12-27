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У РФ хлопця, який заявив про підкинуті йому Росгвардією наркотики, знайшли обезголовленим

Напередодні він опублікував у соцмережах відео, в якому розповів про своє затримання
Жителя російського Омська Дмитра Федорова, який напередодні заявив, що співробітники Росгвардії під час затримання підкинули йому наркотики, знайшли мертвим на залізничній колії.
У РФ хлопця, який заявив про підкинуті йому Росгвардією наркотики, знайшли обезголовленим Фото: Insomnia/vk.com

Місцеві ЗМІ пишуть, що труп Федорова був обезголовлений. Смерть хлопця підтвердила його дівчина, а також депутат Омської міської ради Дмитро Петренко, передає LB.ua.

18 грудня Федоров опублікував у соцмережі "ВКонтакте" відеозвернення, в якому розповів, що декілька днів тому його зупинили співробітники Росгвардії за підозрою в розповсюдженні наркотиків.

"Мене попросили показати вміст кишень куртки. Я почав викладати свої особисті речі з куртки. В процесі мене грубо перервали, й один із співробітників Росгвардії своєю рукою поліз у кишеню куртки, дістаючи мої особисті речі. В процесі з цієї кишені вивалився згорток, який мені не належав. Далі цей  співробітник Росгвадії своєю рукою поліз у другу кишеню куртки, порожню, куди підклав ще чотири згортки, які мені не належали", - розповідав він.

Потім, за словами Федорова, його відвезли в поліцію, де протримали добу без права на дзвінок і на адвоката.

Пізніше Федоров розповів журналістам радіостанції "Говорить Москва", що проти нього порушили кримінальну справу, і він почав працювати з московським адвокатом, збираючи докази своєї невинуватості. Адвокат Федорова відзначав, що його підзахисний готовий пройти поліграф і психофізіологічне дослідження, а 18 грудня він звернувся із заявою в УФСБ Росії.

У Росгвардії вже заявили, що за фактом звернення Федорова проводять перевірку. За версією силовиків, під час затримання в молодого чоловіка нібито виявили пакет з наркотичними речовинами, і він у присутності понятих зізнався в розповсюдженні наркотиків.

За інформацією місцевого сайту Om1.ru, Федоров був активним хлопцем, займався музикою і через два тижні повинен був одружитися. Журналісти поспілкувалися з товаришем загиблого, який розповів, що той не вживав наркотиків і негативно до них ставився.

Нагадаємо, що у Костянтинівському районі Донецької області у місцевого жителя вдома виявили близько 8 кг сушених конопель. Чоловік стверджує, що зберігав рослини для особистого вживання.

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27 12 2019 18:00
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