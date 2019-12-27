У РФ хлопця, який заявив про підкинуті йому Росгвардією наркотики, знайшли обезголовленим

Напередодні він опублікував у соцмережах відео, в якому розповів про своє затримання

Жителя російського Омська Дмитра Федорова, який напередодні заявив, що співробітники Росгвардії під час затримання підкинули йому наркотики, знайшли мертвим на залізничній колії.

Місцеві ЗМІ пишуть, що труп Федорова був обезголовлений. Смерть хлопця підтвердила його дівчина, а також депутат Омської міської ради Дмитро Петренко, передає LB.ua.

18 грудня Федоров опублікував у соцмережі "ВКонтакте" відеозвернення, в якому розповів, що декілька днів тому його зупинили співробітники Росгвардії за підозрою в розповсюдженні наркотиків.

"Мене попросили показати вміст кишень куртки. Я почав викладати свої особисті речі з куртки. В процесі мене грубо перервали, й один із співробітників Росгвардії своєю рукою поліз у кишеню куртки, дістаючи мої особисті речі. В процесі з цієї кишені вивалився згорток, який мені не належав. Далі цей співробітник Росгвадії своєю рукою поліз у другу кишеню куртки, порожню, куди підклав ще чотири згортки, які мені не належали", - розповідав він.

Потім, за словами Федорова, його відвезли в поліцію, де протримали добу без права на дзвінок і на адвоката.

Пізніше Федоров розповів журналістам радіостанції "Говорить Москва", що проти нього порушили кримінальну справу, і він почав працювати з московським адвокатом, збираючи докази своєї невинуватості. Адвокат Федорова відзначав, що його підзахисний готовий пройти поліграф і психофізіологічне дослідження, а 18 грудня він звернувся із заявою в УФСБ Росії.

У Росгвардії вже заявили, що за фактом звернення Федорова проводять перевірку. За версією силовиків, під час затримання в молодого чоловіка нібито виявили пакет з наркотичними речовинами, і він у присутності понятих зізнався в розповсюдженні наркотиків.

За інформацією місцевого сайту Om1.ru, Федоров був активним хлопцем, займався музикою і через два тижні повинен був одружитися. Журналісти поспілкувалися з товаришем загиблого, який розповів, що той не вживав наркотиків і негативно до них ставився.

Нагадаємо, що у Костянтинівському районі Донецької області у місцевого жителя вдома виявили близько 8 кг сушених конопель. Чоловік стверджує, що зберігав рослини для особистого вживання.