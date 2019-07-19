У роботі Instagram стався глобальний збій

Збій відчувається найбільше в американському Нью-Йорку, канадському Торонто та британському Лондоні.

У роботі соціальної мережі Instagram стався глобальний збій.

Найбільше скарг від користувачів надходили щодо проблем з оновленням стрічки новин, повідомляє Downdetector.

Також повідомляється про незручності з входом у соцмережу та зйомки сторіз.

Зазначається, що збій відчувається найбільше в американському Нью-Йорку, канадському Торонто та британському Лондоні.

12 липня у роботі Twitter також стався глобальний збій.

Нагадаємо, що в рамках експерименту лайки у Instagram приховають для зменшення тиску на користувачів.