Лайки у Instagram приховають для зменшення тиску на користувачів

Instagram приховав кількість лайків під постами у низці країн, включаючи Австралію та Японію

Все у рамках експерименту, мета якого - "прибрати тиск" з користувачів.

На даний момент користувачі Instagram бачать загальну кількість лайків під своїми та чужими постами. Після запровадження нового принципу роботи користувачі зможуть бачити під чужими постами лише ім'я користувача, який його вподобав "та інші" під постом, але не загальну їхню кількість, йдеться в ВВС.

При цьому користувачі все ще зможуть бачити кількість лайків під власними постами.

Instagram заявив, що тест не вплине на засоби вимірювання для бізнесу. Користувачі також можуть переглядати список імен людей, які поставили лайк іншим користувачам, натиснувши на пост.

Коли функцію вперше тестували в Канаді, керівник Instagram Адам Моссері сказав, що метою було звести до мінімуму стрес від розміщення постів в інтернеті в умовах конкуренції між користувачами щодо того, хто отримає більше лайків.

"Ми хочемо, щоб люди трохи менше хвилювалися про те скільки лайків вони отримують в Instagram, і витрачали трохи більше часу на зв'язок з людьми, про яких вони турбуються", - пояснив він тоді.

Кількість лайків, які отримує пост — це показник успіху або популярності в Instagram.

Дослідження показують, що такий відгук на пост може підвищити самооцінку людини, але засмутити інших, якщо вони отримують менше лайків.

Кількість лайків, яку в середньому отримують пости певного користувача також можуть визначати вартість розміщення реклами у його профілі, що є важливою стороною бізнес активності у соцмережі.

Існує занепокоєння, що соціальні мережі можуть сприяти зниженню самооцінки та виникненню відчуття невідповідності у молоді.

Instagram розпочав тестування функції в Канаді в травні, а тепер поширив тестування на Австралію, Нову Зеландію, Ірландію, Італію, Японію та Бразилію, повідомили BBC у компанії.

"Ми сподіваємося, що цей тест усуне тиск щодо того, як багато лайків отримує певний пост, так ви можете зосередитися на тому, аби ділитися речами, які ви любите", - сказала Міа Гарлік, директор з питань політики Facebook в Австралії та Новій Зеландії (Instagram належить Facebook).

Мета тестування функції, за її словами, полягає в тому, аби користувачі відчували на собі менше тиску спільноти. Соцмережа також хоче побачити, "чи зможе така зміна допомогти людям менше фокусуватись на лайках і більше на тому, аби розповідати свою історію".

Раніше у соцмережі Instagram запустили нову функцію на основі штучного інтелекту для боротьби з образами та цькуванням в інтернеті.

Нагадаємо, що Instagram почне блокувати хештеги, що агітують проти вакцинації.

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