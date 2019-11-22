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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У роботі Telegram стався глобальний збій

Користувачі месенджеру Telegram у всьому світі скаржаться на збій у його роботі.
У роботі Telegram стався глобальний збій Фото: з вільних джерел

Про це свідчать дані сайту Downdetector, передає "Громадське".

Згідно з картою збоїв, найбільші проблеми спостерігаються у користувачів в Україні, Білорусі та Росії.

Зокрема користувачі не можуть відправити повідомлення (у 34% випадках) або взагалі відкрити месенджер (у 65% випадках).

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22 11 2019 17:00
ТЕГИ: telegram, збій
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