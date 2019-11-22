ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКористувачі месенджеру Telegram у всьому світі скаржаться на збій у його роботі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У роботі Telegram стався глобальний збій
Фото: з вільних джерел
Про це свідчать дані сайту Downdetector, передає "Громадське".
Згідно з картою збоїв, найбільші проблеми спостерігаються у користувачів в Україні, Білорусі та Росії.
Зокрема користувачі не можуть відправити повідомлення (у 34% випадках) або взагалі відкрити месенджер (у 65% випадках).
Нагадаємо, що після оновлення в месенджері Telegram з’явилась можливість створювати геочати з користувачами, що перебувають поблизу — від 100 метрів до 12 кілометрів.
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