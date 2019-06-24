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Telegram створив чати за геолокацією, що дозволяють шукати співрозмовників поблизу

Функція доступна для пристроїв з операційними системами iOS і Android, мінімальний радіус геолокації - 100 метрів, максимальний - 12 кілометрів
Після оновлення в месенджері Telegram з’явилась можливість створювати геочати з користувачами, що перебувають поблизу — від 100 метрів до 12 кілометрів.
Telegram створив чати за геолокацією, що дозволяють шукати співрозмовників поблизу Фото: з вільних джерел

Тепер користувачі можуть створити чати із сусідами по будинку або району, використовуючи лише геолокацію без будь-яких інших даних про людину, зокрема телефонного номеру, повідомляє "Громадське".

Для створення геочату потрібно вказати його тематику і радіус геолокації: для початку бесіди потрібно зайти в розділ "Контакти" і обрати функцію "Знайти людей неподалік".

Функція доступна для пристроїв з операційними системами iOS і Android, мінімальний радіус геолокації - 100 метрів, максимальний - 12 кілометрів. Кількість учасників чату не обмежена.

Нагадаємо, що раніше у Telegram дозволили керувати кількома акаунтами одночасно.

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24 06 2019 22:53
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