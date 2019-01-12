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У Росії автобус із пасажирами впав з моста в річку, 15 загиблих

Для евакуації постраждалих залучили санітарну авіацію
У Росії пасажирський автобус впав з моста в річку, в результаті чого загинули 15 осіб, 18 - постраждали, шестеро з них госпіталізовані.
У Росії автобус із пасажирами впав з моста в річку, 15 загиблих Фото: https://t.me/breakingmash

"Автобус "Кіа Гранд Берт" прямував за маршрутом Сретенськ - Чита. У ньому перебували 43 людини. Через розрив переднього колеса автобус з'їхав з проїжджої частини і перекинувся в річку Куенга", - йдеться в повідомленні, передає LB.ua.

Евакуація пасажирів автобуса ускладнюється тим, що він лежить на льоду. Як зазначає Mash, важку техніку до нього підігнати неможливо, оскільки він може провалитися під лід. Автобус планують піднімати краном.

Для евакуації постраждалих залучили санітарну авіацію.

Tранспортний засіб належав місцевій турфірмі і здійснював замовний нерегулярний рейс. За даними співрозмовника видання, всі пасажири - громадяни РФ.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки, що спричинило смерть двох і більше осіб.

Нагадаємо, що В Одеській області поліцейський, що перебував поза службою, насмерть збив пішохода.

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01 12 2019 13:30
ТЕГИ: ДТП
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