У САП розповіли, кого врятував Конституційний суд

У САП назвали фігурантів чотирьох справ, які найбільше чекали на декриміналізацію статті

Спеціалізована антикорупційна прокуратура назвала чотири справи, фігуранти яких найбільше чекали на декриміналізацію статті про незаконного збагачення за рішенням Конституційного суду.

"Особливо "очікуваною" ця новина стала для чотирьох справ (стосовно колишнього прокурора сил АТО (Костянтина Кулика), судді з Луганської області (Руслана Юхимука), міністра інфраструктури (Володимира Омеляна) та голови Держаудитслужби (Лідії Гаврилової), обвинувальні акти в яких передано до суду протягом 2016-2019 років", - відомство повідомляє у Facebook.

У САП кажуть, що неконституційність статті про незаконне збагачення тягне за собою недопустимість всіх доказів, зібраних під час розслідування, передусім результатів негласних слідчих дій.

У трьох останніх справах, стосовно Юхимука, Омеляна та Гаврилової, прокурори САП змушені переглянути доказову базу та визначитись щодо можливості продовження доказування хоча б злочину, передбаченого ст.366-1 КК України (декларування недостовірної інформації), який є легким злочином і фактично не становить небезпеки для підозрюваних.

"Випереджаючи будь-які інсинуації – ситуація, коли внаслідок цієї "втрати" доказів незаконного збагачення банально не залишиться інструментів для доказування недостовірності декларування, є абсолютно ймовірною", - наголошує прокуратура.

За її даними, доля четвертого кримінального провадження – стосовно колишнього прокурора сил АТО Кулика – зрозуміла вже зараз: йому інкримінувалось лише незаконне збагачення, тому від обвинувачення прокурор САП має відмовитись уже на наступному судовому засіданні.

Прокуратура нагадує, що визнана неконституційною стаття 368-2 Кримінального кодексу діяла рівно 3 роки і 10 місяців, і за цей час САП і НАБУ розпочато по ній розслідування у 106 кримінальних провадженнях, 4 з яких передано до суду для розгляду по суті з обвинувальним актом, ще 65 справ залишаються у провадженні, у тому числі у 2 уже повідомлено про підозру.

"Результатом його безумовного виконання (рішення КС) стане припинення кримінального переслідування усіх цих осіб у визначеній процесуальним законом формі – закриття детективами НАБУ справ, у яких про підозру повідомлено ще не було; закриття прокурорами САП справ стосовно підозрюваних, справи щодо яких ще не передано до суду; зміна або ж відмова від обвинувачення у справах, які вже в суді", - скаржаться антикорупційні прокурори.