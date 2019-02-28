У САП розповіли, кого врятував Конституційний суд
"Особливо "очікуваною" ця новина стала для чотирьох справ (стосовно колишнього прокурора сил АТО (Костянтина Кулика), судді з Луганської області (Руслана Юхимука), міністра інфраструктури (Володимира Омеляна) та голови Держаудитслужби (Лідії Гаврилової), обвинувальні акти в яких передано до суду протягом 2016-2019 років", - відомство повідомляє у Facebook.
У САП кажуть, що неконституційність статті про незаконне збагачення тягне за собою недопустимість всіх доказів, зібраних під час розслідування, передусім результатів негласних слідчих дій.
У трьох останніх справах, стосовно Юхимука, Омеляна та Гаврилової, прокурори САП змушені переглянути доказову базу та визначитись щодо можливості продовження доказування хоча б злочину, передбаченого ст.366-1 КК України (декларування недостовірної інформації), який є легким злочином і фактично не становить небезпеки для підозрюваних.
"Випереджаючи будь-які інсинуації – ситуація, коли внаслідок цієї "втрати" доказів незаконного збагачення банально не залишиться інструментів для доказування недостовірності декларування, є абсолютно ймовірною", - наголошує прокуратура.
За її даними, доля четвертого кримінального провадження – стосовно колишнього прокурора сил АТО Кулика – зрозуміла вже зараз: йому інкримінувалось лише незаконне збагачення, тому від обвинувачення прокурор САП має відмовитись уже на наступному судовому засіданні.
Прокуратура нагадує, що визнана неконституційною стаття 368-2 Кримінального кодексу діяла рівно 3 роки і 10 місяців, і за цей час САП і НАБУ розпочато по ній розслідування у 106 кримінальних провадженнях, 4 з яких передано до суду для розгляду по суті з обвинувальним актом, ще 65 справ залишаються у провадженні, у тому числі у 2 уже повідомлено про підозру.
"Результатом його безумовного виконання (рішення КС) стане припинення кримінального переслідування усіх цих осіб у визначеній процесуальним законом формі – закриття детективами НАБУ справ, у яких про підозру повідомлено ще не було; закриття прокурорами САП справ стосовно підозрюваних, справи щодо яких ще не передано до суду; зміна або ж відмова від обвинувачення у справах, які вже в суді", - скаржаться антикорупційні прокурори.
26 лютого КС визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.
Ініціаторами подання стали 59 народних депутатів, за словами Найєма, 24 з них раніше голосували "за" внесення статті 368-2 КК в нинішній редакції.
Серед тих, хто звернувся до КС, 23 нардепа від "Народного фронту", по 11 нардепів БПП і групи "Відродження", 10 нардепів з "Опоблоку", 3 - від "Волі народу", 1 з Радикальної партії.
Як відомо, Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.
Національне антикорупційне бюро розслідує 50 кримінальних проваджень за статтею 368-2. Найтяжче передбачене покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Також, чотири з 18 суддів Конституційного суду проголосували проти скасування статті 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.
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