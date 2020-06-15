Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

У семи областях показник летальності від COVID-19 перевищує середній по Україні

В структурі померлих від коронавірусу переважають люди старше 50 років
У семи областях України показник летальності від COVID-19 перевищує середній по країні. Серед померлих переважають чоловіки та люди старше 50 років.
У семи областях показник летальності від COVID-19 перевищує середній по Україні

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, передає РБК - Україна.

Так, середній показник летальності по Україні - 2,9%. У статево-віковій структурі померлих від захворювань, викликаних COVID-19, переважають чоловіки - 473 (54%) і люди старше 50-ти років (88,3%).

Показник летальності перевищує середній по Україні в Івано-Франківській (5,4%), Кіровоградській (5,3%), Полтавській (4,7%), Чернівецькій (4,3%), Черкаській (3,7%), Львівській областях (3,6%).

Також зазначається, що 70% померлих від ускладнень COVID-19 мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння.

У 54,8% померлих з супутньою патологією було кілька захворювань: серцево-судинні, цукровий діабет, імунодефіцит, ожиріння тощо.

89% померлих - це люди старше 50 років із супутніми захворюваннями.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 15 червня в Україні 31 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнти одужали.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 06 2020 16:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чому так важливо медитувати?

Чому так важливо медитувати?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.