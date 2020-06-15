У семи областях показник летальності від COVID-19 перевищує середній по Україні
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, передає РБК - Україна.
Так, середній показник летальності по Україні - 2,9%. У статево-віковій структурі померлих від захворювань, викликаних COVID-19, переважають чоловіки - 473 (54%) і люди старше 50-ти років (88,3%).
Показник летальності перевищує середній по Україні в Івано-Франківській (5,4%), Кіровоградській (5,3%), Полтавській (4,7%), Чернівецькій (4,3%), Черкаській (3,7%), Львівській областях (3,6%).
Також зазначається, що 70% померлих від ускладнень COVID-19 мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння.
У 54,8% померлих з супутньою патологією було кілька захворювань: серцево-судинні, цукровий діабет, імунодефіцит, ожиріння тощо.
89% померлих - це люди старше 50 років із супутніми захворюваннями.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 15 червня в Україні 31 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнти одужали.
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