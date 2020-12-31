У шість разів більше плану: ФДМУ повідомив про очікувані надходження від приватизації-20

За результатами приватизаційних аукціонів, що їх провів у 2020 році Фонд державного майна України, до держбюджету мають надійти 3,03 млрд грн - у понад шість разів більше річного плану.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Фонду держмайна.

Зазначається, що Фонд забезпечив проведення близько 1 900 приватизаційних аукціонів, вартість об’єктів на яких зростала в середньому вдвічі.

За інформацією пресслужби, серед найбільш успішних продажів - приватизація готелю "Дніпро", "з переможною ставкою на прозорому аукціоні в розмірі 1 111 млн грн", та приватизація АТ "Київпассервіс", за право власності на яке до бюджету надійшов 231 млн грн.

Йдеться не лише про окремі підприємства, зауважують у ФДМУ. Так, у ході демонополізації ринку виготовлення спирту Фонд забезпечив проведення прозорих аукціонів з приватизації об’єктів ДП "Укрспирт". Завдяки цьому до бюджету мають надійти понад 1,2 млрд грн, а економіка отримає позитивний ефект від розвитку цілої галузі.

У відомстві нагадали, що Фонд держмайна виконав встановлений план із надходжень до бюджету від приватизації ще в червні 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, починаючи з 15 жовтня, в Україні же приватизовано 20 підприємств Укрспирту. 29 грудня відбувся 20-ий аукціон - окреме майно Борокського МПД та зберігання спирту, що на Львівщині, продали за 55,11 млн грн. Загалом від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі Фонд держмайна очікує отримати близько 2 млрд грн.

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