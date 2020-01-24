У школах і коледжах Британії почали роздавати тампони, прокладки та менструальні чаші

«Ми знаємо, що не кожному легко отримати доступ до гігієнічних засобів саме там і тоді, коли це потрібно. Ця схема буде вирішувати ці проблеми»

Державні школи й коледжі Великої Британії почали безкоштовно роздавати ученицям і студенткам тампони, прокладки та менструальні чаші.

Про це пише The Guardian,передає "Громадське".

Гігієнічні засоби для більш ніж 20 тисяч шкіл та коледжів купуватиме міністерство освіти Великої Британії. Ця схема обійдеться уряду до 20 млн фунтів цього року для приблизно 1,7 мільйона студентів.

«Ми знаємо, що не кожному легко отримати доступ до гігієнічних засобів саме там і тоді, коли це потрібно. Ця схема буде вирішувати ці проблеми», — сказала Мішель Донелан, міністерка у справах дітей та сімей.

Мета цієї програми — полегшити життя дівчат з малозабезпечених сімей, які не можуть дозволити собі засоби гігієни, тому змушені пропускати школу під час місячних. Наприклад, у 2018 році через цю причину заняття в школі пропустили 137 тисяч школярок.

Також програма покликана руйнувати стереотипи та підвищувати рівень обізнаності щодо менструації. Нещодавно проведене опитування показало, що 42% опитаних британок у віці від 14 до 21 року зізналися, що іноді що використовували імпровізований санітарний захист: замість прокладок використовували шкарпетки, шматки тканини або папір.

Ініціювали програму активісти руху «Свободу менструації», які запропонували роздавати тампони школяркам ще у 2017-му. Тоді уряд обіцяв прислухатися до їхніх пропозицій.

Схема в Британії схожа на рішення уряду Шотландії 2018 року про фінансування безкоштовних гігієнічних засобів при менструаціях. Їх також роздають у школах, коледжах та університетах Шотландії.

Нагадаємо, що Україна приєдналася до Глобальної стратегії з елімінації вірусних гепатитів B та C, ухваливши Державну стратегію протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року.