У "Слузі народу" пообіцяли надзвичайну ефективність нової Ради з першого дня

Партія "Слуга народу" намітила масштабний план законодавчої роботи.

"Туди увійшли законопроєкти, які президент обіцяв і які, на жаль, попереднім скликанням були проігноровані", - розповів на брифінгу в п'ятницю один з лідерів "Слуги народу" Руслан Стефанчук, який претендує на посаду першого віцеспікера Верховної Ради.

Президент Зеленський встиг внести близько 20 проєктів законів і постанов. Декотрі - кадрові постанови, а інші законопроєкти вже втратили актуальність. Серед останніх ініціатив Зеленського в Раді були люстрація чиновників часів Петра Порошенка (цей законопроєкт зазнав критики міжнародних партнерів) і відстрочка штрафів для євробляхерів.

Законопроєкт про імпічмент президента, за словами Стефанчука, буде одним з перших у порядку денному. Так Стефанчук дав зрозуміти, що закон про слідчі комісії з процедурою імпічменту, прийнятий Верховною Радою попереднього скликання, ветують.

"Крім того, ми бачимо цілу низку законопроєктів, які перейдуть нам від Верховної Ради попереднього скликання. Далі ми визначили великий блок законопроєктів, які стосуються змін до Конституції, ми будемо їх пропонувати, щоб цей процес почався. Крім того, великий блок законопроєктів, який стосується реформи регламентних процедур. Ми зробимо все, щоб більше не було депутатського спаму, не було затягування, щоб не вирубувалися ліси і не носилися стоси нікому не потрібних паперів, максимально швидкий перехід на електронні носії. Ми максимально прискоримо ідентифікацію депутатів, відповідальність за кнопкодавство, за прогули. Це буде безумовною підставою для припинення депутатських повноважень", - сказав Стефанчук.

За його словами, також будуть окремі пакети законопроєктів стосовно економіки, боротьби з корупцією, безпеки й оборони, євроінтеграції, міжнародних відносинах.

"Я думаю, першого ж дня ви побачите надзвичайну ефективність роботи Верховної Ради", - сказав він.

Додамо, що перше засідання нової Ради відбудеться 29 серпня. Про це заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.