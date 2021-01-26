У США запропонували перенести Олімпійські ігри-2021 із Токіо до Флориди

Глава фінансового управління американського штату Флорида Джиммі Патроніс запропонував Міжнародному олімпійському комітету (МОК) перенести літні Олімпійські ігри-2021 із Токіо у Флориду.

Про це пише ABC Action News із посиланням на лист посадовця, повідомляє "Громадське".

"Я пишу, щоб закликати вас розглянути можливість перенесення Олімпійських ігор 2021 року з Токіо, Японія, до Сполучених Штатів Америки, а точніше до Флориди", - зазначив Патроніс у своєму зверненні до глави МОК Томаса Баха.

У своєму листі Патроніс посилається на повідомлення у ЗМІ про те, що лідери Японії нібито "приватно" висловили стурбованість щодо проведення Олімпіади під час пандемії COVID-19.

Він наголосив, що ще є час, щоб направити команду з вибору місця проведення Олімпіади до Флориди для зустрічі з місцевими чиновниками, щоб обговорити можливість проведення змагань у США.

Що за стурбованість у Японії?

Як розповіло джерело The Times, зимове погіршення ситуації з коронавірусом підштовхнуло уряд Японії до скасування ігор у Токіо.

Влада начебто дійшла згоди, каже джерело, що Олімпіаду доведеться скасувати, але "ніхто не хоче повідомляти про це першим". Адже Японія вже витратила 25 млрд доларів на підготовку, три чверті з яких - державні кошти.

Водночас офіційно у Японії заперечують плани про скасування. Так, оргкомітет ігор спростовує інформацію Times, зазначивши, що уряд та Міжнародний олімпійський комітет повністю зосереджені на проведенні змагань за розкладом, пише Reuters.

Заперечує скасування Олімпіади і секретар уряду країни Манабу Сакаї.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет планує вакцинувати всіх учасників змагань у Токіо