У США запропонували перенести Олімпійські ігри-2021 із Токіо до Флориди
Про це пише ABC Action News із посиланням на лист посадовця, повідомляє "Громадське".
"Я пишу, щоб закликати вас розглянути можливість перенесення Олімпійських ігор 2021 року з Токіо, Японія, до Сполучених Штатів Америки, а точніше до Флориди", - зазначив Патроніс у своєму зверненні до глави МОК Томаса Баха.
У своєму листі Патроніс посилається на повідомлення у ЗМІ про те, що лідери Японії нібито "приватно" висловили стурбованість щодо проведення Олімпіади під час пандемії COVID-19.
Він наголосив, що ще є час, щоб направити команду з вибору місця проведення Олімпіади до Флориди для зустрічі з місцевими чиновниками, щоб обговорити можливість проведення змагань у США.
Що за стурбованість у Японії?
Як розповіло джерело The Times, зимове погіршення ситуації з коронавірусом підштовхнуло уряд Японії до скасування ігор у Токіо.
Влада начебто дійшла згоди, каже джерело, що Олімпіаду доведеться скасувати, але "ніхто не хоче повідомляти про це першим". Адже Японія вже витратила 25 млрд доларів на підготовку, три чверті з яких - державні кошти.
Водночас офіційно у Японії заперечують плани про скасування. Так, оргкомітет ігор спростовує інформацію Times, зазначивши, що уряд та Міжнародний олімпійський комітет повністю зосереджені на проведенні змагань за розкладом, пише Reuters.
Заперечує скасування Олімпіади і секретар уряду країни Манабу Сакаї.
Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет планує вакцинувати всіх учасників змагань у Токіо
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Барселона стала фіналістом Суперкубка Іспанії
- ВІДЕО НБА: "Торонто" із Ленем поступився "Новому Орлеану"
- ВІДЕО "Львів" вперше виграв, "Ворскла" вперше програла у сезоні футбольної Прем'єр-ліги
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все