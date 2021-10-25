У Судані оголосили надзвичайний стан після перевороту

Військовим "необхідно захищати країну згідно з Конституцією", а домовленість про перехідний період правління у 2019 році між військовими й цивільними лідерами призвела до "боротьби, яка загрожує миру й безпеці країни

У Судані генерал Абдел Фаттах аль-Бурхан розпустив керівний орган країни - Суверенну раду та оголосив надзвичайний стан після того, як військові спецпідрозділи здійснили переворот у країні.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Генерал також розпустив діючий уряд Судану, звільнив усіх губернаторів, наголосивши, що вибори відбудуться у липні 2023 року.

За його словами, військовим "необхідно захищати країну згідно з Конституцією", а домовленість про перехідний період правління у 2019 році між військовими й цивільними лідерами призвела до "боротьби, яка загрожує миру й безпеці країни".

Як повідомлялося, у Судані в ніч на 25 жовтня невідомі військові підрозділи заарештували кількох політичних діячів, у тому числі прем'єр-міністра Абдаллу Гамдока.

Міністерство інформації Судану повідомило, що за затриманням цивільних членів правлячої ради і міністрів перехідного уряду стоять об'єднані збройні сили.

У своїй заяві Гамдок закликав суданський народ мирно протистояти спробі перевороту і "відстоювати свою революцію".

Комітет лікарів Судану заявив про щонайменше 12 постраждалих під час сутичок.