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У Судані оголосили надзвичайний стан після перевороту

Військовим "необхідно захищати країну згідно з Конституцією", а домовленість про перехідний період правління у 2019 році між військовими й цивільними лідерами призвела до "боротьби, яка загрожує миру й безпеці країни
У Судані генерал Абдел Фаттах аль-Бурхан розпустив керівний орган країни - Суверенну раду та оголосив надзвичайний стан після того, як військові спецпідрозділи здійснили переворот у країні.
У Судані оголосили надзвичайний стан після перевороту Фото: АА
Про це повідомляє Al Jazeera.
 
Генерал також розпустив діючий уряд Судану, звільнив усіх губернаторів, наголосивши, що вибори відбудуться у липні 2023 року.
 
За його словами, військовим "необхідно захищати країну згідно з Конституцією", а домовленість про перехідний період правління у 2019 році між військовими й цивільними лідерами призвела до "боротьби, яка загрожує миру й безпеці країни".
 
Як повідомлялося, у Судані в ніч на 25 жовтня невідомі військові підрозділи заарештували кількох політичних діячів, у тому числі прем'єр-міністра Абдаллу Гамдока.
 
Міністерство інформації Судану повідомило, що за затриманням цивільних членів правлячої ради і міністрів перехідного уряду стоять об'єднані збройні сили.
 
У своїй заяві Гамдок закликав суданський народ мирно протистояти спробі перевороту і "відстоювати свою революцію".
 
Комітет лікарів Судану заявив про щонайменше 12 постраждалих під час сутичок.
 
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25 10 2021 15:43
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