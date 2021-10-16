У світі – понад 240,8 мільйона випадків COVID-19 Згідно з цими даними, у світі виявлено 240 850 632 випадків COVID-19, зокрема 4 905 112 смертей, одужало 218 116 768 осіб

У світі станом на ранок 16 жовтня зафіксували понад 240,8 млн випадків зараження коронавірусом.

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Про це свідчать дані сайту Worldometer, повідомляє Укрінформ. Згідно з цими даними, у світі виявлено 240 850 632 випадків COVID-19, зокрема 4 905 112 смертей, одужало 218 116 768 осіб. З початку нової доби загинули 982 особи. Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (45 738 585), Індія (34 053 573), Бразилія (21 627 476). Читайте також: У Римі тисячі людей вийшли на акцію проти COVID-паспортів Читайте також: Румунія просить у Євросоюзу екстреної допомоги для боротьби з COVID-19

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