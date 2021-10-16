НОВИНИУ світі станом на ранок 16 жовтня зафіксували понад 240,8 млн випадків зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі – понад 240,8 мільйона випадків COVID-19
Згідно з цими даними, у світі виявлено 240 850 632 випадків COVID-19, зокрема 4 905 112 смертей, одужало 218 116 768 осіб
Фото: CTK Photo
Про це свідчать дані сайту Worldometer, повідомляє Укрінформ.
Згідно з цими даними, у світі виявлено 240 850 632 випадків COVID-19, зокрема 4 905 112 смертей, одужало 218 116 768 осіб.
З початку нової доби загинули 982 особи.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (45 738 585), Індія (34 053 573), Бразилія (21 627 476).
Читайте також: У Римі тисячі людей вийшли на акцію проти COVID-паспортівЧитайте також: Румунія просить у Євросоюзу екстреної допомоги для боротьби з COVID-19
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 10 2021 11:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Римі тисячі людей вийшли на акцію проти COVID-паспортів
- ФОТО У Штатах розробили прототип маски, яка виявляє COVID-19
- ФОТО У Франкфурті поліція розігнала водометом коронаскептиків і їх опонентів
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
No articles