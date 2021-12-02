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У світі кількість випадків коронавірусу наближається до 108,3 мільйона

З початку нової доби зафіксовано 17 929 нових випадків, померли 1 637 осіб
У світі станом на ранок 12 лютого зафіксували близько 108,3 мільйона випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 80,3 мільйона осіб.
У світі кількість випадків коронавірусу наближається до 108,3 мільйона Фото: Сьогодні

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє "Укрінформ".

На сьогодні загалом виявлено 108 298 371 випадок COVID-19, зокрема 2 378 863 - летальні, одужали 80 492 674 особи.

З початку нової доби зафіксовано 17 929 нових випадків, померли 1 637 осіб.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (28 002 240), Індія (10 880 413) та Бразилія (9 716 298).

Нагадаємо, що мільйони японців можуть залишитися без вакцини від COVID-19 через брак спеціалізованих шприців

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12 02 2021 10:39
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