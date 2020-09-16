ЗДОРОВ'Я НОВИНИСтаном на ранок 16 вересня число заражених коронавірусом у світі становить 29 727 253 особи, з них 939 185 загинули і 21 542 361 одужав.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі на COVID-19 захворіли 29,7 мільйона осіб
Найбільше інфікованих виявлено в США - 6 788 147
Слебке місце коронавірусу / Unsplash
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
За нову добу зареєстровано 9 319 нових випадків інфікування, найбільше в Мексиці (4 771) та Індії (2 325). З 702 нових летальних випадків за сьогодні 629 також припадає на Мексику.
Найбільше інфікованих виявлено в США - 6 788 147, в Індії наразі зареєстровано 5 020 359 випадків коронавірусу, а в Бразилії 4 384 299.
Нагадаємо, що 16 вересня в Україні 162 660 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 340 летальні, 72 324 пацієнти одужало.
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