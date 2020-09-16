Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

У світі на COVID-19 захворіли 29,7 мільйона осіб

Найбільше інфікованих виявлено в США - 6 788 147
Станом на ранок 16 вересня число заражених коронавірусом у світі становить 29 727 253 особи, з них 939 185 загинули і 21 542 361 одужав.
У світі на COVID-19 захворіли 29,7 мільйона осіб Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За нову добу зареєстровано 9 319 нових випадків інфікування, найбільше в Мексиці (4 771) та Індії (2 325). З 702 нових летальних випадків за сьогодні 629 також припадає на Мексику.

Найбільше інфікованих виявлено в США - 6 788 147, в Індії наразі зареєстровано 5 020 359 випадків коронавірусу, а в Бразилії 4 384 299.

Нагадаємо, що 16 вересня в Україні 162 660 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 340 летальні, 72 324 пацієнти одужало.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 09 2020 14:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.