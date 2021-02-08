ЗДОРОВ'Я НОВИНИУ світі станом на ранок 2 серпня зафіксовано понад 199 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 4,2 млн летальних, одужали вже понад 179 млн осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі зафіксовано понад 199 мільйонів випадків COVID-19
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США, Індія, Бразилія та Росія
Фото: АА
Про це свідчать дані сайту Worldometer, повідомляє "Укрінформ".
Згідно з цими даними, у світі виявлені 199 022 248 випадків COVID-19, зокрема 4 240 374 – летальних, одужало 179 624 097 осіб.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (35 768 924), Індія (31 695 368), Бразилія (19 938 358), Росія (6 288 677).
Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях.
Україна посідає 18 місце у загальній статистиці.
Нагадаємо, що в Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.
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02 08 2021 12:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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