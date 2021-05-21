ЗДОРОВ'Я НОВИНИУ світі станом на ранок п'ятниці, 21 травня, кількість випадків коронавірусу перевищила 165,8 мільйона, при цьому 146,5 млн людей уже одужали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі зафіксували 165,8 мільйона випадків COVID-19
Від початку нової доби зафіксовано 18 274 нові випадки, померло 443 особи
Фото: з вільних джерел
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
Згідно з ними, у світі зафіксували 165 857 655 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 444 901 летальний, одужали 146 539 738 осіб.
Від початку нової доби зафіксовано 18 274 нові випадки, померло 443 особи.
Найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії виявлено у США (33 833 181), Індії (26 031 991) та Бразилії (15 898 558).
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 4 984 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
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21 05 2021 11:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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