НОВИНИУ світі станом на ранок 19 червня зафіксували 178 607 264 випадки зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі зафіксували 178,6 мільйона випадків COVID-19
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (34 393 269), Індія (29 823 546) та Бразилія (17 802 176)
Фото: з вільних джерел
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
При цьому зареєстровано 3 867 064 смерті, одужали 163 131 337 осіб.
З початку нової доби виявлено 18 603 випадки коронавірусу, померли 402 особи.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (34 393 269), Індія (29 823 546) та Бразилія (17 802 176).
В Україні станом на 19 червня підтверджено 2 229 044 випадки COVID-19, з них за добу – 852.
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19 06 2021 10:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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