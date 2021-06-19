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У світі зафіксували 178,6 мільйона випадків COVID-19

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (34 393 269), Індія (29 823 546) та Бразилія (17 802 176)
У світі станом на ранок 19 червня зафіксували 178 607 264 випадки зараження коронавірусом.
У світі зафіксували 178,6 мільйона випадків COVID-19 Фото: з вільних джерел
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
 
При цьому зареєстровано 3 867 064 смерті, одужали 163 131 337 осіб.
 
З початку нової доби виявлено 18 603 випадки коронавірусу, померли 402 особи.
 
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (34 393 269), Індія (29 823 546) та Бразилія (17 802 176).
 
В Україні станом на 19 червня підтверджено 2 229 044 випадки COVID-19, з них за добу – 852.
 
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19 06 2021 10:32
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