ЗДОРОВ'Я НОВИНИУ світі станом на ранок 19 липня зафіксували 191 229 700 випадків зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі зафіксували 191,2 мільйона випадків COVID-19
З початку нової доби зафіксовано 29 653 нових випадків
Фото: АА
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє "Укрінформ".
Зокрема виявлено 4 105 820 смерті, одужали 174 181 909 осіб.
З початку нової доби зафіксовано 29 653 нових випадків, загинули 265 осіб.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (34 963 907), Індія (31 144 229) та Бразилія (19 376 574).
Нагадаємо, що у країнах Європейського Союзу та Європейської економічної зони тижнева кількість нових випадків коронавірусу зросла на 64,3% в порівнянні з попереднім тижнем.
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