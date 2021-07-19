У світі зафіксували 191,2 мільйона випадків COVID-19 З початку нової доби зафіксовано 29 653 нових випадків

У світі станом на ранок 19 липня зафіксували 191 229 700 випадків зараження коронавірусом.

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Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє "Укрінформ". Зокрема виявлено 4 105 820 смерті, одужали 174 181 909 осіб. З початку нової доби зафіксовано 29 653 нових випадків, загинули 265 осіб. Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (34 963 907), Індія (31 144 229) та Бразилія (19 376 574). Нагадаємо, що у країнах Європейського Союзу та Європейської економічної зони тижнева кількість нових випадків коронавірусу зросла на 64,3% в порівнянні з попереднім тижнем.

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