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У світі зафіксували 197,3 мільйона випадків коронавірусу

Число тих, хто помер від цього вірусу, становить 4 214 933, а одужали від хвороби вже 178 537 192 особи
Станом на ранок 30 липня у світі з початку пандемії зафіксовано в цілому 197 385 409 випадків COVID-19.
У світі зафіксували 197,3 мільйона випадків коронавірусу Фото: АА
Про це свідчать дані Worldometer.
 
Число тих, хто помер від цього вірусу, становить 4 214 933, а одужали від хвороби вже 178 537 192 особи.
 
Найбільше заражень підтверджено в таких країнах, як США (35 584 272), Індія (31 572 344), Бразилія (19 839 369), РФ (6 218 502) та Франція (6 079 239).
 
В Україні за минулу добу, 29 липня, виявили 962 нові випадки коронавірусу (загалом – 2 251 869 випадків коронавірусу).
 
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30 07 2021 09:24
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