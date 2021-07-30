НОВИНИСтаном на ранок 30 липня у світі з початку пандемії зафіксовано в цілому 197 385 409 випадків COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі зафіксували 197,3 мільйона випадків коронавірусу
Число тих, хто помер від цього вірусу, становить 4 214 933, а одужали від хвороби вже 178 537 192 особи
Фото: АА
Про це свідчать дані Worldometer.
Число тих, хто помер від цього вірусу, становить 4 214 933, а одужали від хвороби вже 178 537 192 особи.
Найбільше заражень підтверджено в таких країнах, як США (35 584 272), Індія (31 572 344), Бразилія (19 839 369), РФ (6 218 502) та Франція (6 079 239).
В Україні за минулу добу, 29 липня, виявили 962 нові випадки коронавірусу (загалом – 2 251 869 випадків коронавірусу).
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30 07 2021 09:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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