НОВИНИКількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищує 222,76 мільйона.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі зафіксували 222,76 мільйона випадків COVID-19
Від початку нової доби зафіксовано 33 733 нові випадки, померло 1313 інфікованих
Фото: АА
Про це свідчать дані Worldometer.
Згідно з цими даними, у світі станом на ранок 8 вересня зафіксовано 222 761 594 випадки зараження коронавірусом, зокрема 4 599 807 летальних, одужали 199 282 413 осіб.
Від початку нової доби зафіксовано 33 733 нові випадки, померло 1313 інфікованих.
Найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії зареєстровано у США (41 206 672), Індії (33 095 450) та Бразилії (20 913 578).
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