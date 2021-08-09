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У світі зафіксували 222,76 мільйона випадків COVID-19

Від початку нової доби зафіксовано 33 733 нові випадки, померло 1313 інфікованих
Кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищує 222,76 мільйона.
У світі зафіксували 222,76 мільйона випадків COVID-19 Фото: АА
Про це свідчать дані Worldometer.
 
Згідно з цими даними, у світі станом на ранок 8 вересня зафіксовано 222 761 594 випадки зараження коронавірусом, зокрема 4 599 807 летальних, одужали 199 282 413 осіб.
 
Від початку нової доби зафіксовано 33 733 нові випадки, померло 1313 інфікованих.
 
Найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії зареєстровано у США (41 206 672), Індії (33 095 450) та Бразилії (20 913 578).
 
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08 09 2021 09:22
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